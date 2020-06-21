إيران تكشف عن ترسانة الأقمار الصناعية التي ستمتلكها العام القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، في تصريح له اليوم الأحد، عدد الأقمار الصناعية التي ستمتلكها إيران العام المقبل.

وأتت تصريحات الوزير خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، حيث عرض تاريخ تطور عدد الأقمار الصناعية التي امتلكتها إيران والذي بدأ بثلاث أقمار صناعية عام 2013 و7 اقمار في العام 2017 وبلغ حتى نهاية العام الماضي 15 قمرا صناعيا.

وكشف الوزير الإيراني خلال حديثه عن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير هذا القطاع، أن عدد الأقمار الصناعية التي ستمتلكها إيران حتى نهاية العام الإيراني الجاري سيصل الى 18 قمرا، والذي ينتهي في 20 آذار / مارس 2021.

وبين الوزير في تصريحاته أن نسبة التقدم في العمل المخطط له بلغ اليوم حوالي 80% في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

ونوه الوزير الإيراني إلى أن البرنامج الفضائي الإيراني السلمي يتابع حاليا بالاعتماد على قدرات الإطلاق التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إضافة قدرات القوات الجوفضائية للحرس الثوري إلى “قدرات البلاد العملانية والتي ستجعل المسار لنا ممهدا اكثر من ذي قبل”.

وحول الإنجازات السابقة للوزارة في ظل العقوبات كشف الوزير أن المنظمة العالمية للاتصالات اعتبرت في تقريرها العام الماضي أن إيران حققت أعلى نسبة من النمو في مجال تكنولوجيا الاتصالات.