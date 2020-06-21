مصر تكشف مجددا موقف “الرباعي العربي” من قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن “موقف الرباعي العربي “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” ثابت ولم يتغير فيما يتعلق بالقضية القطرية.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on-e”، مساء أمس السبت، إن “موقف الرباعي العربي ثابت على ما هو عليه ولم يتحدث أي تغير”.

وأضاف أن “ملفات الرباعي العربي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) كبيرة وليست قاصرة على قطر فقط، وإنما في جميع القضايا التي تمس الأمن العربي كافة”.

سبوتنيك