اجتماع عاجل بين رئيس وزراء إثيوبيا وقادة الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتمع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع قادة الجيش، لبحث استراتيجية جديدة للدفاع.

ويأتي الاجتماع في ظل توتر العلاقات بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة، وبين إثيوبيا والسودان بسبب نزاعات حدودية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قام بزيارة قوات من الجيش المصري متمركزة في غرب البلاد، قائلا إن على جيش مصر الاستعداد للقيام بأي عمليات داخلية وخارجية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأعلنت مصر أمس السبت، اللجوء لمجلس الأمن لإلزام إثيوبيا بالتفاوض مع مصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قضية سد النهضة.

ولم تسفر المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا بمبادرة سودانية عن اتفاق بين الدول الثلاثة، ما أرجعته مصر على لسان وزير الري إلى “التعنت الأثيوبي”.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق تمهيدي تحت رعاية أمريكية مطلع العام الجاري، عبر مفاوضات أشرفت عليها أمريكا وحضرها البنك الدولي.