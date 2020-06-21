عاجل.. السودان يكشف عن حقيقة زيارة الفريق "حميدتي" لإثيوبيا

الأحد 21 يونيو 2020 نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، صحة الأنباء التي ترددت حول عدم التنسيق معها بشأن زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” إلى إثيوبيا وأنها تمت بييعاذ من دولة عربية.

Advertisements وأكدت الخارجية أن الخبر عار من الصحة، ودعت الخارجية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لضرورة تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار والناي بنفسها عن ترويج الشائعات الضارة والمسيئة. وبحث نائب رئيس المجلس السيادى محمد حمدان دقلو "حميدتى"، مع الجانب الإثيوبى ، أمس السبت ، خلال زيارته لأديس أبابا ، قضايا الحدود والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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