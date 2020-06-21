صيادلة السودان: نجاح الإضراب بنسبة (٨٠%) .

التاريخ: 21-يونيو-2020
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أكد عُضو لجنة صيادلة السودان المركزية د. أنس صديق نجاح الإضراب الجزئي بصيدليات ولاية الخرطوم بنسبة (٨٠%) وكشف صديق وفق صحيفة (السوداني) أن الكيانات الصيدلانية السِتْ : لجنة صيادلة السودان المركزية ، تجمُع الصيادلة المهنيين، التجمُع الصيدلي، اللجنة التسييرية لمُستوردي الأدوية، اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات، اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية، دعت أصحاب الصيدليات للدخول في إضراب اليوم الأحد منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً ،
ونوه إلى إستئناف العمل بالصيدليات منذ الثانية عشر ظُهراً ، لافتاً إلى عدم تواصل جهات الإختصاص معهم بخصوص ما ورد بالمُذكرة المُسلَّمة إلى مجلس الوزراء ، مشيراً إلى تجديد الجدول التصعيدي متضمناً وقفات احتجاجية، مؤتمرات صحفية، إضرابات حتى تنفيذ مطالبهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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