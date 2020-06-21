حميدتي يطلع على أوضاع العالقين والسجناء السودانيين في إثيوبيا ويعد بحلول

أطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، على الأوضاع في السودان، وناقش معه قضايا السلام بالسودان ودولة جنوب السودان، وبحثا تعزيز دور قوات “يونسفا” لحفظ السلام في أبيي وحماية المدنيين في المنطقة.

والتقى حميدتي بموسى فكي في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا على هامش زيارته لإثيوبيا مؤخراً. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدات لدفع عملية السلام في السودان، وقال إن استقرار المنطقة هدف للاتحاد الأفريقي.

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وفي سياق آخر، التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بحسب صحيفة الصيحة أعضاء السفارة السودانية والجالية السودانية بأديس ابابا، واطمأن على أوضاع الجالية والعالقين في إثيوبيا خاصة في أوضاع جائحة (كورونا)، ووعد بالنظر مع لجنة الطوارئ الصحية في أمر فتح الحدود أمام العالقين وحل مشاكل التأشيرات.

ونقل دقلو للبعثة والجالية تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

واستمع حميدتي بحسب (سونا)، إلى شرح من القائم بأعمال السفارة السودانية في إثيوبيا مختار بلال عن أوضاع العالقين والسجناء السودانيين في إثيوبيا، ومشاكل التحويلات المالية، وأكد عدم وجود حالات إصابة بفيروس “كورونا” وسط العالقين البالغ عددهم نحو (300) شخصاً.

ووقف النائب الأول على سير أعمال السفارة والبعثة، وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه البعثة في إثيوبيا لتطوير العلاقات بين البلدين، وقال إنها من أهم البعثات للسودان لكونها تلعب دوراً محورياً في بناء العلاقات مع إثيوبيا والمنظمات الدولية والإقليمية الموجودة في أديس أبابا لا سيما الاتحاد الأفريقي، ووعد بتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)