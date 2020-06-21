الخارجية : لن ندخل في مواجهة مع اثيوبيا حال اقدمت على ملء “سد النهضة”

قال وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين ان السودان لن يدخل في مواجهة مع اثيوبيا في حال اقدمت على خطوة ملء خزان السد دون اتفاق مشيرا الى ان الخرطوم، ستتعامل مع الامر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار. ‬

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‪ وقال قمر الدين في مقابلة مع “بي بي سي ”بحسب صحيفة السوداني ان الخرطوم ترفض ايضا تصعيد القاهرة لقضية سد النهضة ولجوءها لمجلس الامن الدولي. موضحا من ان شان ذلك ان يعقد الاوضاع

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ونفى قمر الدين نية السودان توقيع اتفاق ثنائي مع اثيوبيا بعد تحقيق شروطه المتعلقة بسد النهضة. مؤكدا ان الاتفاق الثلاثي الملزم سيضع حلا نهائيا للازمة. ‬

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)