” سودامين” تسلم وزارة المالية (8 ) كيلو ذهب “عيناً”

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، اليوم، عن تسليم شركة مصفاة الذهب “سودامين” (8) كيلو ذهب خالص وقال وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي في تصريح صحفي اليوم ( الأحد) وفق صحيفة السوداني ان قيمة الذهب تعادل أكثر من (600) ألف دولار توطئة لتسليمها لوزارة المالية.

Advertisements

وأكد الوكيل أن هذا الإنتاج جاء بعد فترة عمل قصيرة توقف بعدها مصنع الشركة عن العمل مطلع يناير الماضي، مشيرا أن الأعطال في طور الصيانة والتجديد التي تزيد كفاءة عمل المصنع .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )