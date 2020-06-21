” سودامين” تسلم وزارة المالية (8 ) كيلو ذهب “عيناً”

التاريخ: 21-يونيو-2020
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أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، اليوم، عن تسليم شركة مصفاة الذهب “سودامين” (8) كيلو ذهب خالص وقال وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي في تصريح صحفي اليوم ( الأحد) وفق صحيفة السوداني ان قيمة الذهب تعادل أكثر من (600) ألف دولار توطئة لتسليمها لوزارة المالية.
وأكد الوكيل أن هذا الإنتاج جاء بعد فترة عمل قصيرة توقف بعدها مصنع الشركة عن العمل مطلع يناير الماضي، مشيرا أن الأعطال في طور الصيانة والتجديد التي تزيد كفاءة عمل المصنع .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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