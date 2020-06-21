منبر سونا يتناول غداً أوضاع الكهرباء وامدادات الوقود

التاريخ: 21-يونيو-2020
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يستضيف منبر وكالة السودان للانباء في السادسة والنصف مساء غد الاثنين المهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين والمهندس خيري عبدالرحمن وكيل الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين ود.حامد سليمان حامد وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين وذلك للحديث حول اوضاع الكهرباء وامدادات الوقود بالبلاد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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