منبر سونا يتناول غداً أوضاع الكهرباء وامدادات الوقود

التاريخ: 21-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements يستضيف منبر وكالة السودان للانباء في السادسة والنصف مساء غد الاثنين المهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين والمهندس خيري عبدالرحمن وكيل الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين ود.حامد سليمان حامد وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين وذلك للحديث حول اوضاع الكهرباء وامدادات الوقود بالبلاد. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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