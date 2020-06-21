باحثة سودانية تخترع سماد طبيعي من مخلفات السلخانات

التاريخ: 21-يونيو-2020
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توصلت الباحثة السودانية د. حباب صلاح الدين عمر الى اختراع سماد طبيعي من مخلفات السلخانات ومن أهمها (الفرت) وهو محتوى أمعاء المجترات وذلك عقب الفراغ من عمليات الذبح وأن الاختراع يسهم في الإستفادة والتخلص من مخلفات السلخانات .
وقالت الباحثة حباب ان السماد الذي توصلت اليه سماد طبيعي وان مواده العضوية ثابتة وخال من المواد المسرطنة ويهدف الى حماية الانتاج والتصنيع وزيادة الانتاج الزراعي .
كما توصلت الباحثة الى اختراع مرهم الشمع من مشتقات عسل النحل موضحة لسونا ان المرهم اثبت فعالية بعد تجربته في معالجة وقتل الفيروسات التي تسبب أمراضا جلدية تصيب الماشية وينتج عنه خسارة إقتصادية بموت الحيوان أو خسارة الجلود كما عالج المرهم التهاب المفاصل والكحة والانفلونزا (امراض فيروسية) عند الانسان وتظهر نتائجه خلال اربعة وعشرين ساعة من مسحه على الجلد .
وبحسب سونا، قالت الباحثة انها قد نالت براءات اختراع من مسجل الملكية الفكرية كما أنها نشرت أبحاثها في الغازيتة
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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