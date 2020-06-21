الخليج 365 : طرحت وزارة الصناعة والتجارة مناقصة عامة، للشركات المؤهلة، لتنفيذ مجمع صناعي لتجميع الأسماك بمدينة الجبلين في ولاية النيل الأبيض ومجمع تصنيع مشتقات الألبان بمنطقة كازقيل في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

وطبقاً للمنشور الإعلاني الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس في حسابه على “تويتر” حددت الوزارة مدة 90 يوماً من تاريخ اليوم، قبل إغلاق طرح المناقصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة والتجارة تكشف عن مناقصة عامة للشركات لتنفيذ مصنعين للأسماك والالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.