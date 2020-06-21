خطوة من “الخليفي” تجاه سوداني نسج “beinsports مشتاقين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجّه المدير العام لقنوات “beinsports” ناصر الخليفي بالبحث عن سوداني نسج عبارة ” beinsports مشتاقين” بالحبال على “سرير”، وانتشرت صورته على “سوشيال ميديا”.

وكان مراسل القناة سامر العمرابي دوّن في صفحته على فيسبوك مناشدة مصحوبة بالصورة ” عاجل جدًا ، إلى كلّ الأصدقاء والأحباب، مدّنا بمعلومةٍ تقود إلى هذا الرجل في أسرع وقتٍ ممكنٍ، هذا الوفاء يستحق الوفاء، وقد تلقيت اتصالاً كريمًا ونبأ سعيد بخصوصه”.

تدوينة مراسل beinsports

وكشف مصدر موثوق عن أنّ ناصر الخليفي المدير العام لقنوات “beinsports” وبعد مشاهدته للصورة وجّه بضرورة الوصول إلى صاحبها وتكريمه.

وتعتبر “beinsports” المالك الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لبث عدد من الدوريات الكبرى حول العالم والتى تحظى بمتابعة عالية في السودان.

وعادت الدوريات في الفترة الماضية بداية من الدوري الالماني ثم الإسباني والإنجليزي وأخيرًا الإيطالي.