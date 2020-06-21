مقتل شاب أثناء بثه لفيديو مباشر لهذا السبب….

الخليج 365:

توفي مساء السبت الشاب محمد أحمد عبدالله بالرصاص أثناء بثه لفيديو مباشر من منطقة الجرافة بالكدرو حيث كان يتحدث عن رفض أهل المنطقة لإستقبال العالقين وأيضاً كان ينتقد لجان المقاومة والحرية والتغيير. ولم يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الحادثة والتعرف أو القبض على الجناة.

وبحسب بعض الإفادات فإن القتيل محمد أحمد عبدالله خريج جامعة بحري وخرج في مظاهرات ليلية بمدينة الكدرو حي الجرافة احتجاجا على سياسات حكومة قحت يوم السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١ مساء. المادة السابقة كيف تقول لي إنتهينا؟.. بقلم ياسر الفادني المقالة القادمة اليوم العالمي لـ (…..).. بقلم ميريام عمران

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