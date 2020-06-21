من الذي أفشل مشاريعنا الكبرى؟.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ الاستقلال ظلت هناك نخب سياسية تتعمد افشال المشاريع الانتاحية الكبري بتحريض ودعم مالي وعسكري من دول صهيونية ما انفكت تسرق ثرواتنا وتعلم انه لو اننا اتحدنا فسوف تعجز عن سرقة ثرواتنا ولذلك فان هذه القوى الدولية ضد كل الحكومات التي رفعت شعار الاعتماد على الله ثم الذات واعتبرت القوى الصهيونية تلك الحكومات حكومات خارجة على ما تسميه المجتمع الدولي والذي من اول شروطه تطبيق وصفات البنك الدولي وتطبيق العلمانية والتوقيع على مواثيقها مثل اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات التي تضر بمصالحنا وتنفيذ اوامر دولة الصهيونية الكبري التي قال رئيسها (من ليس معنا فهو ضدنا). نحن في السودان شعوبا وقبائل متعددة لم يوحدنا من قبل غير الاسلام والان لن يوحدنا غيره، ولذلك فان الصهاينة دوما يعطلوننا بمحاولة تطبيق العالمانية التي يرفضها شعبنا المسلم.