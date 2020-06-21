إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود بشرق النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت المباحث الفيدرالية بمحلية شرق النيل من ضبط تانكر وقود محمل بالجاز واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة عدد 3 اشخاص متورطين.

وقال العميد أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان ادارته توفرت لديها معلومات عن قيام عدد 3 أشخاص يقودون تانكر وقود بتهريب الجاز وبيعه بالسوق الأسود لتحقيق مكاسب مادية فتم نصب كمين محكم أسفر عن الايقاع بعدد 3 متهمين أثناء تفريغ حمولة التانكر بأحد المناطق المهجورة بمنطقة الكرياب بشرق النيل خلال ساعة متأخرة من الليل بشارع جانبي وسط الازقة وضبط بحوزتهم عدد 30 برميل فارغ وعدد 5 براميل معبأة وعدد 5 جركانات معبأة وعدد 16 جالون تمت تعبئتها و تم تدوين بلاغ بقسم امن المجتمع في مواجهة 3 متهمين تحت المادة 2أ من قانون الطوارئ

وأكد العميد أمين يقظة وجاهزية ادارته لرصد كافة الأساليب والحيل التي يبتكرها المجرمون للافلات من العدالة مبينا أن مثل هذة الأنشطة غير الشرعية تضر بالاقتصاد الوطني وينتج عنها ندرة في السلع الأساسية للمواطن وناشد المواطنين للتبليغ عن اي أنشطة غير مشروعة في قرب مركز شرطة او بالاتصال على رقم النجدة المجاني 999.