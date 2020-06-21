اخيرا نطقوا بالحقيقة ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

(أشرف الكاردينال لن يبتعد عن الهلال ، ولن يترك الرئاسة بأمر جماهير المريخ) ، هكذا سطر ، وهكذا كتب ، ربما يكون ماسطره هو الحقيقة الوحيدة في حياته ، نعم ما قدمه الخديوي للمريخ لم يقدمه رئيس اخر ، قدم لهم اخطر مهاجمي بلادي بكري عبدالقادر (المدينة) ، ذهب بكري للمريخ بامر الخديوي ، لذا فانه ان بقى سيبقى بامر جماهير المريخ وليس جماهير الهلال ، وكيف ذهب بكري المدينة للمريخ تلك قصة اخرى ، جماهير الهلال على علم تام بان (200) مليون فقط هي التي دفعت بكري المدنية لترك الهلال وذهابه للمريخ بامر الخديوي ، وبعد ان وقع الفاس على الراس خج علينا خديوي زمانه قائلا (بكري تاني ما بدقها) اي انه اي بكري لن يلعب كرة قدم من جديد باعتباره انه خرق الاتفاق بينه والهلال لان الهلال وقع معه عقدا بمنزل الخديوي ، وللغباء الاداري لم يتم توثيق هذا العقد فذهب بكري للمريخ (ودقاها) رغم انف الخديوي .

واهداهم من جديد محمد عبدالرحمن اخطر مهاجمي بلادي بذات الاسلوب وبذات العنجهية ظانا ان لاعب الهلال بالنسبة له ماهو الا عبدا يامره فيطيع ، فعل كل شئ مع محمد عبدالرحمن ، قال الروماني بلاتشي في تصريحات صحافية بعد ان سأله مخمد عبدالرحمن لماذا لا تشركني حتى في التدريبات ، هل بامكانكم اعزائي جماهير الهلال ان تصدقوا ان رد بلاتشي (اذهب وحل مشاكلك مع الرئيس) هكذا بكل صراحة اي ان الخديوي طلب من بلاتشي ان لا يتيح الفرصة لمحمد عبدالرحمن للمشاركة في التدريبات معتقدا ان هذا الامر ربما يجبر اللاعب على القبول بالعرض الضعيف الذي قدمه له ، ليس هذا فحسب بل اوعز لاعضاء مجلسه اصدار بيان يقول ان محمد عبدالرحمن (مصاب اصابة مزمنة) ولا يمكنه ان يلعب كرة قدم من جديد ، ولان الظلم ظلمات ذهب عبدالرحمن للمريخ ايضا بامر الخديوي وبات صاحب (الاصابة المزمنة) هدافالمسابقة الدوري الممتاز ، ثم ختمها بلقب هداف دوري ابطال العرب ، نعم حقا لجماهير المريخ ان تدافع عن وجود الخديوي على راس الادارة التنفيذية بالهلال لان ما يفعله الخديوي للمريخ فشلت فيه كافة المجالس الحمراء التي تعاقبت على ادارة النادي .

حقا على جماهير الهلال ان تجاهد ، وتقاتل من اجل ان يبقى الخديوي رئيسا للهلال ، لان مجرد بقاء الرجل على كرسي الرئاسة في هذا النادي الكبير يمنحهم الامل بان الرجل سيقوم برفد المريخ بالمع نجوم الهلال ، لان الامر عنده مزاجية ، ولا علاقة له بعلم الادارة الرياضية وفنونها ، لن ابالغ ان قلت لكم ان الخديوي ربما رفض اعادة اطنهر الطاهر بدواعى انه طالب باموال كبيرة ليست في قدرة الهلال ، وربما خرجت علينا الالة الاعلامية للرجل تبخيسا في اطهر الطاهر ، ولن ابالغ ان قلت لكم ان الخديوي ربما منح المريخ وليد الشعلة وابوعاقلة ، وربما اعاد اليهم جمال سالم من جديد ايضا بدواع مالية رغم ان الرجل كثير الفخر بما حباه الله من مال ، اليس هو القائل ( انا القوة المالية الضاربة) .

اخيرا اخيرا ..!

كل سؤات حدثت للهلال في الاوزنة الاخيرة كان الخديوي بطلا لها بلا ادنى منازع ، اليس هو من جعل الفيفا تخصم ست نقاط كاملات من رصيد الهلال ؟ اليس هو الرجل الذي جعل الهلال كل شهر تتداول الفيفا اسمه بان اللاعب الفلاني قدم شكوى لعدم استلامه حقوقه المالية ؟ اليس هو القائل انهم كمجلس ادارة (وقفوا الفيفا على رجل واحدة)؟ اليس هو من وعد جماهير الهلال بدنو استعادة النقاط الستة ؟ اليس هو من وعد جماهير الهلال (بساماتا) وحينما فشل في ذلك وعدهم بالاخطر من ساماتا ، فلم يحضر ساماتا ، ولم يحضر الاخطر من ساماتا ؟

اليس هو من رفض التقرير الفني الذي قدمه المصري حمادة صدقي بانتداب لاعبين بالاسم وسلمه قائمة اخرى دفعت الرجل بمغادرة السودان عائدا لبلاده ؟

اليس هو الخديوي بنفسه عندما فضحه طارق العشري عبر الفضائيات المصرية خينما كشف ان الرجل طلب منه عدم اشراك لاعبين بالاسم ؟

اليس هو الخديوي بنفسه الذي اغلق ابواب نادي الهلال في وجه الرواد لخمس سنوات على التوالي ؟

اخيرا جدا ..!

هو الخديوي بشحمه ولحمه من فعل ذلك وفعل في الهلال اسوأ من ذلك ، وان تركناه سيفعل اسوأ مما فعله.

لن نتركه يفعل اكثر مما فعل ، وسنكون له بالمرصاد حتى يغادر سوح الهلال لتعود للهلال عافيته ويعود له القه .

مناحة يقوم بها انصار الرجل يكذبون ، ويختلقون القصص ظانين انهم اذكياء وبقية جماهير الهلال ما هم الا مجموعة من الاغبياء لا يفقهون شئيا .

ساعود للامر بالتفاصيل غدا

اذهبوا فانتم الطلقاء