دعوة خير..بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ان لله عبادات اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم إلي الخير وحبب الخير إليهم أنهم الامنون من عذاب يوم القيامة

* هي دعوة للخير وبشري لأولئك الذين ظلوا يمدون اياديهم لإغاثة الملهوفين وزرع البسمة في شفاة من انهكهم المرض

* بالأمس كان بيننا الاستاذ القامة عبدة قابل واحدا من افذاذ الاقلام الصحفية توثيقا لتاريخ الحركة الرياضية ومحللا بارعا في مجال كرة القدم افني زهرة شبابه في خدمة الرياضة بكل إخلاص وتجرد ونكران ذات

* عاش عفيف اليد واللسان كريما صادقا وفي هذه الأيام اقعده المرض من الحركة ولا حول له ولا قوة

* بالأمس ناشد اخي وصديقي عصام طمل زملاء المهنة بضرورة الوقوف معه في هذه المحنة

* ونحمد الله أن وسطنا الرياضي ما زال فيه أهل الخير الذين ينفقون أموالهم ابتغاء لوجه الله

* عبدة قابل ليس وحده من يعاني من هذه الظروف القاهرة والمرض اللعين الذي انهك جسده النحيل وهنالك أساتذة كثر وقامات صحفية تستحق أن يمد لهم اهل الخير والمعروف يد العون

* سبق أن طلبت من اخي المفضال والرجل الشهم الشاذلي عبد المجيد أن يقدم العون والمساعدة لهؤلاء الأساتذة الأجلاء وقد وعدني خيرا ولا اشك مطلقا في الايفاء بوعده ومن هنا اجدد له ولاهل الخير الدعوة مرة اخري للإسراع في تفريج كربة كل من يحتاج إلي المساعدة

* ومن كان يريد أن يكون من أولئك الذين وعدهم الحبيب المصطفي بالنجاة من عذاب يوم القيامة فاليمد يد العون لهؤلاء الأساتذة المخضرمين

* وعصام طمل واحدا من الاوفياء لاساتذته ومخلصا في خدمة الاخرين وهو يتفقد أحوال هولاء الأخوة الكرام

اتجاهات اخيرة

* بالأمس استمعت الي افادات الاخ كوارتي في بعض القضايا الهلالية وقد كان متحدثا لبقا ومقنعا للحد البعيد ووضع النقاط علي الحروف

* ثقة رئيس تنظيم فجر الغد في قدراته وإمكانيات وبرنامج تنظيمه فيه خير كثير للهلال

* الان فقط يمكن ان نطمئن بأن الهلال لن يعاني من اي مشاكل مالية أو إدارية في المستقبل

* بالأمس أورد اخي وصديقي العزيز عمر علي عبد الله خبر مسيرة جماهير الهلال الي منزل الكاردينال لمطالبته بمواصلة المشوار ولكن لم يمدنا بالصور من موقع الحدث

* جماهير الهلال لم ولن تفعل ذلك وارجع للتاريخ يا عزيزي

* من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية جاءت شهادة المدرب المخضرم والود المشاغب ياسر حداثة في حق زميله الكوتش كفاح صالح تحمل كل معاني الوفاء والإشادة في حق رجل استحق أن يكون نجم الموسم بلا منازع

* وحداثة رجل حقاني لا يجامل ولا ينافق في زمن قل فيه الوفاء لاهل العطاء

* نجاحات كفاح هذا الموسم مع فريق الأمل عطبرة لا تخطئها العين ونجح ان يعيد الفهود إلي مكانه الطبيعي كقوة ضاربة ومنافس خطير في منافسة الدوري

* استقالة كفاح من تدريب الامل خسارة كبيرة جدا لهذا الفريق الكبير ولا نشك مطلقا في نجاحه مع اي فريق اخر

* اتوقع ان ينهي مجلس المريخ مفاوضاته مع كفاح باسرع ما يمكن لانه صاحب بصمة فنية واضحة وسبحقق مع الفرقة الحمراء نجاحا منقطع النظير

* أستاذنا إسماعيل حسن اوضح الحقائق بخصوص الصور التي نشرت في وسائط التواصل الاجتماعي برفقة مولانا ازهري وداعة الله ونجمي المريخ رمضان عجب ومحمد الرشيد بمنزل مشجع المريخ عصام قدالة فكفي واوفي لانه رجل يحترم مهنته واسمه