عذرا جلال عفوا بتري.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الحراك الذي ينتظم المريخ حاليا فيما يتعلق بجمع التوقيعات تمهيدا لسحب الثقة من مجلس الادارة
*هو عمل ديمقراطي كبير وعمييييييق
*لانه حق كفله القانون لاعضاء الجمعية العمومية
*وان كان القانون نفسه قد اشترط شروط وحدد مسارات لذلك الطريق
*ان توافرت تلك الشروط وتم اتباع المسارات بدقة حتما يكتمل العمل ويصل لمبتغاه
*واذا قابل مجلس الادارة ذلك الحراك بموقف مناوئ فان المجلس يكون قد اتخذ موقفا في طريق الديمقراطية التي ننشدها بشدة سيما وانها وضعت قدماها علي ارض الواقع بنادي المريخ الرائد
*وان اتخذ اهل الحراك موقفا سالبا تجاه من رفض التوقيع معهم
*يكون اهل الحراك انفسهم ينشدون ديمقراطية لايؤمنون بها
*لان نفس الحق المتوفر لديهم لسحب الثقة يتوفر لغيرهم الذي يري غير ذلك
*او الغير الذي يتفق معهم في الهدف ويختلف في الاسلوب
*لكن المحصلة هي اننا في المريخ سواء بخاطرنا او مجبرين نمارس ديمقراطية يحكمها قانون وتزينها لوائح
*وهذا هو الفرس(ظااااتو)
*ايها الناس
*تداولت الاسافير بيانا تناول الاخوة في لجنة التعبئة المريخية تناولا لايتناسب اطلاقا مع الممارسة الديمقراطية
*والسبب اختلاف وجهات النظر حول المسلك الذي الدرب الناس للوصول لهدفهم
*واحزنني جدا ذلك البيان والذي تناول الاخوين جلال عبدالماجد ومرتضي الشيخ(بتري) تناولا لايليق بمسلك الديمقراطية ولا بخوة المريخ ولابمكانة لجنة التعبئة ولا بالاخوين جلال ومرتضي
*بالذات جلال ومرتضي
*لكن المابعرفك بجهلك ياجلال
*والماعاشرتو مابتعرفو يامرتضي
*الاخ جلال ليس بحديث العهد بالمريخ
*فهو منذ ان كان طالبا كان عضوا ملتزما وعضوا بتنظيم الصحوة المريخي الذي يقودة عبدالحميد حجوج(الرئيس الوحيد صاحب الانجاز القاري )
*ونعرف جلال المريخي العاقل المحب الذي يقدم في صمت وبحب كبير اهله لرئاسة التعبئة
*بل اهله للترشيح لعضوية كثير من المجالس وكان الرجل يرفض تواضعا وخجلا من كيان يري انه اقل قامة من قيادته وهو بالطبع غير ذلك
*دعم جلال بماله وفكره ووقته وجهده
*ونذكر سداده لفاتورة كهرباء النادي الذي قطع عنه الامداد اياما ومجلس المريخ وقتها ينتظر رجوع الريس من الخارج للسداد او ارساله لمبلغ الفاتورة
*وجلال عرضو عليه زعامة الرابطة المركزية في زمن كل المجلس او جله ان لم يكن معظمه كان يوافق علي انشاء الرابطة المركزية
*ووقتها قيل ان السبب هو ضرب التنظيمات الجماهيرية في مقتل
*وفي مقولة اخري كان القصد ضرب وتفكيك التعبئة بالتحديد
*لانها تجمع وتتجتمع وتجمع ولاتتبع
*المهم
*رفض جلال المنصب قبل ان يعود لقواعده التي اكدت الرفض
*فجلال اسمي من ذلك الوصف المنشور علي وسائل التواصل بكثييييير
*وللرجل مواقف لايحب نشرها حتي لايمن علي كيان مقدس يحترمه جدا
*لذا
*لانملك الا ان نقول عذرا جلال
*اما الاخ الحبيب الوفي المريخي الغيور مرتضي الشيخ الشهير ببتري
*يشهد الله مايتمتع به من عفة وزهد وحكمة وحب لكل امة المريخ
*جعلني اطلق عليه قبل سنوات
*مهدي الفكي الصغير
*من منا لايعرف مرتضي الذي يقطع الفيافي ليؤلف بين قلبين مريخيين وليحل اشكال
*من منا لايعرف بتري الذي يصرف علي معينات التشجيع علي المدرجات بمختلف المسميات من جيبه الخاص
*من منا لايعرف مرتضي الذي يبكي قبلك عند حزنك ويفرح اكثر منك عند فرحك
*مرتضي الذي ينسي اسمه ولايذكر الا النصر حينما يكون الزعيم منازلا في موقعة كبيرة
*ياخ زول بجي من بتري للتمرين
*ده هين
*ومن منا لم يشاهد مرتضي قائدا لاي مبادرة تهدف للم الشمل المريخي وتعود علي المريخ بالخير
*مرتضي بتري في حبه للمريخ لايفرق بين جمال الوالي وحسن عبدالسلام وليمونة وانجلو وسعدية وعطبرة ذلك المشجع النقي الشهير
*ولكن لانملك الا ان نقول
*عفوا مرتضي
*المهم
*ياروشا
*فطومة قالت لارجعة فيه
*اها كردنة كبرها
*وووين ناسكم مع الدولار ابو مية وخمسين الف ده
*وديونكم امام الفيفا ميتين الف دولار؟؟؟؟
*لقيتوا ليكم رئيس ولا لسة يا محمد عبدالماجد؟؟؟؟
*غايتو جمال سالم عرفها
*عرس تاني وقبض النقطة وخلي ليكم اللبطة
*اعملوا مسيرة يا صديقي حسن فاروق وامشوا قاردن سيتي
*يمكن يلبس الكسكتة ويرجع
*لكن ما اظن
*ففطومة اختي رئيسة وزراء الهلال قالت
*مافي رجعة وماتخوتوني
*قالت ليكم خلاص شطبنا
*ياحليلكم ياروشا
*لكن محمد عبدالماجد ماعندو مشكلة
*اصلو بقي يكتب في السياسة من ايام الحراك
*كعبين ناس الاميرة السمراء
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*شنو حكايتك يا اخينا؟؟؟؟
*حظر ماترفع لينا
*اعانة ماتجيب لينا
*جاز ماتدينا؟؟؟
*خلاص جيبني معاك نائب ياوالينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال صاح انا بسبعة ارواح كعب الزول البتلاته وشوش
والي لقاء
سلك
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