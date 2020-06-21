عذرا جلال عفوا بتري.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الحراك الذي ينتظم المريخ حاليا فيما يتعلق بجمع التوقيعات تمهيدا لسحب الثقة من مجلس الادارة

*هو عمل ديمقراطي كبير وعمييييييق

*لانه حق كفله القانون لاعضاء الجمعية العمومية

*وان كان القانون نفسه قد اشترط شروط وحدد مسارات لذلك الطريق

*ان توافرت تلك الشروط وتم اتباع المسارات بدقة حتما يكتمل العمل ويصل لمبتغاه

*واذا قابل مجلس الادارة ذلك الحراك بموقف مناوئ فان المجلس يكون قد اتخذ موقفا في طريق الديمقراطية التي ننشدها بشدة سيما وانها وضعت قدماها علي ارض الواقع بنادي المريخ الرائد

*وان اتخذ اهل الحراك موقفا سالبا تجاه من رفض التوقيع معهم

*يكون اهل الحراك انفسهم ينشدون ديمقراطية لايؤمنون بها

*لان نفس الحق المتوفر لديهم لسحب الثقة يتوفر لغيرهم الذي يري غير ذلك

*او الغير الذي يتفق معهم في الهدف ويختلف في الاسلوب

*لكن المحصلة هي اننا في المريخ سواء بخاطرنا او مجبرين نمارس ديمقراطية يحكمها قانون وتزينها لوائح

*وهذا هو الفرس(ظااااتو)

*ايها الناس

*تداولت الاسافير بيانا تناول الاخوة في لجنة التعبئة المريخية تناولا لايتناسب اطلاقا مع الممارسة الديمقراطية

*والسبب اختلاف وجهات النظر حول المسلك الذي الدرب الناس للوصول لهدفهم

*واحزنني جدا ذلك البيان والذي تناول الاخوين جلال عبدالماجد ومرتضي الشيخ(بتري) تناولا لايليق بمسلك الديمقراطية ولا بخوة المريخ ولابمكانة لجنة التعبئة ولا بالاخوين جلال ومرتضي

*بالذات جلال ومرتضي

*لكن المابعرفك بجهلك ياجلال

*والماعاشرتو مابتعرفو يامرتضي

*الاخ جلال ليس بحديث العهد بالمريخ

*فهو منذ ان كان طالبا كان عضوا ملتزما وعضوا بتنظيم الصحوة المريخي الذي يقودة عبدالحميد حجوج(الرئيس الوحيد صاحب الانجاز القاري )

*ونعرف جلال المريخي العاقل المحب الذي يقدم في صمت وبحب كبير اهله لرئاسة التعبئة

*بل اهله للترشيح لعضوية كثير من المجالس وكان الرجل يرفض تواضعا وخجلا من كيان يري انه اقل قامة من قيادته وهو بالطبع غير ذلك

*دعم جلال بماله وفكره ووقته وجهده

*ونذكر سداده لفاتورة كهرباء النادي الذي قطع عنه الامداد اياما ومجلس المريخ وقتها ينتظر رجوع الريس من الخارج للسداد او ارساله لمبلغ الفاتورة

*وجلال عرضو عليه زعامة الرابطة المركزية في زمن كل المجلس او جله ان لم يكن معظمه كان يوافق علي انشاء الرابطة المركزية

*ووقتها قيل ان السبب هو ضرب التنظيمات الجماهيرية في مقتل

*وفي مقولة اخري كان القصد ضرب وتفكيك التعبئة بالتحديد

*لانها تجمع وتتجتمع وتجمع ولاتتبع

*المهم

*رفض جلال المنصب قبل ان يعود لقواعده التي اكدت الرفض

*فجلال اسمي من ذلك الوصف المنشور علي وسائل التواصل بكثييييير

*وللرجل مواقف لايحب نشرها حتي لايمن علي كيان مقدس يحترمه جدا

*لذا

*لانملك الا ان نقول عذرا جلال

*اما الاخ الحبيب الوفي المريخي الغيور مرتضي الشيخ الشهير ببتري

*يشهد الله مايتمتع به من عفة وزهد وحكمة وحب لكل امة المريخ

*جعلني اطلق عليه قبل سنوات

*مهدي الفكي الصغير

*من منا لايعرف مرتضي الذي يقطع الفيافي ليؤلف بين قلبين مريخيين وليحل اشكال

*من منا لايعرف بتري الذي يصرف علي معينات التشجيع علي المدرجات بمختلف المسميات من جيبه الخاص

*من منا لايعرف مرتضي الذي يبكي قبلك عند حزنك ويفرح اكثر منك عند فرحك

*مرتضي الذي ينسي اسمه ولايذكر الا النصر حينما يكون الزعيم منازلا في موقعة كبيرة

*ياخ زول بجي من بتري للتمرين

*ده هين

*ومن منا لم يشاهد مرتضي قائدا لاي مبادرة تهدف للم الشمل المريخي وتعود علي المريخ بالخير

*مرتضي بتري في حبه للمريخ لايفرق بين جمال الوالي وحسن عبدالسلام وليمونة وانجلو وسعدية وعطبرة ذلك المشجع النقي الشهير

*ولكن لانملك الا ان نقول

*عفوا مرتضي

*المهم

*ياروشا

*فطومة قالت لارجعة فيه

*اها كردنة كبرها

*وووين ناسكم مع الدولار ابو مية وخمسين الف ده

*وديونكم امام الفيفا ميتين الف دولار؟؟؟؟

*لقيتوا ليكم رئيس ولا لسة يا محمد عبدالماجد؟؟؟؟

*غايتو جمال سالم عرفها

*عرس تاني وقبض النقطة وخلي ليكم اللبطة

*اعملوا مسيرة يا صديقي حسن فاروق وامشوا قاردن سيتي

*يمكن يلبس الكسكتة ويرجع

*لكن ما اظن

*ففطومة اختي رئيسة وزراء الهلال قالت

*مافي رجعة وماتخوتوني

*قالت ليكم خلاص شطبنا

*ياحليلكم ياروشا

*لكن محمد عبدالماجد ماعندو مشكلة

*اصلو بقي يكتب في السياسة من ايام الحراك

*كعبين ناس الاميرة السمراء

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*شنو حكايتك يا اخينا؟؟؟؟

*حظر ماترفع لينا

*اعانة ماتجيب لينا

*جاز ماتدينا؟؟؟

*خلاص جيبني معاك نائب ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال صاح انا بسبعة ارواح كعب الزول البتلاته وشوش

والي لقاء

سلك