الكاردينال يترشح لرئاسة السودان ويتعهد بضم حلايب !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ورد خبر شبه مؤكد خلال الأيام الماضية يفيد بأن السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال قد قرر ترك الهلال والرياضة .

* أها وماشي وين إن شاء الله ؟

* قالوا داير يبقى سياسي .

* يبقى سياسي ياداب ولا أصلا هو سياسي؟

* لا ياداب داير يبقى .

* والله نحن شقاوتنا شقاوة ، الكاردينال أتعلم فينا الرياضة وجاي يتعلم فينا السياسة.

* طيب أها داير يبقى سياسي كيف يعني ؟ زي الصادق المهدي ولا زي غندور ولا زي ذنون ولا زي دسيس مان ولا ح يكون عندو حزب ولا ح يكون ناشط ساكت ؟

* لازم نفهم .

* ولا شكلو داير يبقى رئيس عديل .

* المهم.

* بما إنو الراجل قرر يبقى سياسي ويترك الهلال فسنحاول من خلال هذه المساحة أن نقرأ (كتاب) الكاردينال وهو (رئيس للسودان) وذلك من خلال معرفتنا بالرجل الذي عاش بيننا (٦) سنين في الهلال .

* الكاردينال لو بقى رئيس السودان أول حاجة ح يعملها بشتري التلفزيون القومي .

* دي أول حاجة .

* يشتري التلفزيون القومي ويجيب مريم الصادق المهدي مدير للقناة القومية.

* ح يخت صورتو بالكسكتة أعلى يمين الشاشة وعلى مدار (٢٤) ساعة في اليوم .

* تفتح الفضائية السودانية تلقى شعار التلفزيون بالشمال وصورة الكاردينال باليمين .

* ح تكون في (٦) كاميرات أمام مقر سكنه و(٥) كاميرات في صالون منزله .

* نقل مباشر .

* أي ضيف يجي زيارة في البيت للكاردينال الذي هو رئيس السودان ستكون الزيارة منقولة على الهواء مباشرة في تلفزيون السودان.

* وبعد كل نشرة أخبار ح تكون في اغنية للكاردينال.

* بل أثناء البرامج السياسية بتكون في اغنية للكاردينال .

* تجي عشة الجبل تغني ليك : (المطار البنينا إن شاء الله بالزيادة والكاردينال معانا ح نطور السياسة) .

* طبعا الطاهر حسن التوم بتاع الكاردينال ح يكون هو (ضياء الدين بلال) أو (محمد عبد القادر) .

* أصلو الجماعة ديل بشتغلوا مع أي رئيس .. مع البشير مع برهان مع حميدتي مع أي زول .

* الله خلقهم كده أنا أعمل ليهم شنو يعني ؟

* يقوم الكاردينال يعمل صحيفة لضياء الدين بلال يسميها (حبيب السودان) ، وتلقى المانشيتت الرئيسي : (العراب الزيو ما في يجتمع بالسيسي) .

* ويعمل صحيفة لمحمد عبد القادر يسميها (رئيس البلد) وتلقى المانشيت الرئيسي : (السوبر مان يحسم قضية صادر الماشية مع بن سلمان) .

* وطبعا (قيقم) بتاع الكاردينال هو حبيبنا كمال ترباس .

* يلا يقوم التلفزيون يستضيف الرئيس الكاردينال بواسطة أربعة مذيعين وخمس مذيعات.

* الكاردينال في الحوار ح يقول ليهم : (السنة دي لو ما جبت ليكم حلايب وبقت سودانية أنا بستقيل) .

* يقول ليهم : بجيب ليكم حلايب والأخطر من حلايب .

* طبعا ما في وزير في عهد الكاردينال بقعد ليهو شهر .

* نهائي .

* يشتغل ليك فيهم اقالات من طرف ، يقول ليك : وزير المالية اكتشفنا إنو خريج (تربية رياض أطفال) عشان كده اقلناهو.

* أو يقول ليك : وزير الزراعة لقناهو ما عندو شهادات .

* يقوم الكاردينال الذي هو رئيس السودان يمشي بورتسودان .

* ويعمل لقاء جماهيري حاشد ويقول ليهم : (طبعا أنا زمان كنت شغال في المواني البحيرة ، ووقعت من السفينة وغرقت في البحر (١٤) يوم لكن لقوني في جدة) .

* ويمشي نيالا يقول ليهم : زمان كان أبوي الله يرحمو جا مأمورية هنا وأنا اشتغلت (بنا) ووقعت من السقالة كسرت رقبتي لكن ما متا .

* والجماعة ناس (الناشط الشبابي) يشبكوا ليك (الله أكبر وهي لله) .

* وهو يرقص وحسين شندي يغني ليهو : (عقبال كمان يشيد الكاردينال وزارة) .

* ويجي يمشي اتحاد المهن الموسيقية يقابل عبد القادر سالم ويقول ليهو : أنا طبعا زمان رقصت مع عمر البشير في الجوهرة وانا اصلا شاعر) .

* وفجأة التلفزيون ينتقل لبث خارجي ويتم نقل اجتماع مغلق بين الرئيس الكاردينال والرشيد على عمر .

* يقول ليك الرئيس يقنع الرشيد بوزارة الإعلام.

* والرشيد على عمر أول ما يتم تعيينه ح يقول للرئيس اشطب وزير الثورة الحيوانية واشطب وزير الداخلية .

* غايتو يا فاطمة الصادق لو ما ادوك وزارة الخارجية نهائي ما ترضي .

* اها بعد سنة من الحكم الشعب يقوم على الكاردينال .

* والمظاهرات تشتغل .

* ويطلع الكاردينال في القناة يقول ليك : (الحكومة ما بتسقط بالواتساب) .

* وقناة الحدث تستضيف (الناشط الشبابي) ويقول ليهم (بلادي سهول وبلادي حقول) .

* والكاردينال يجتمع بقيادات الشرطة والجيش ويطالب بحسم المظاهرات ويصف الشباب بالعطالة وبتوعين المخدرات .

* وتظهر كتائب الظل التابعة للكاردينال .

* وتسقط بس .

* وقسم خالد يكتب : ( انت حاول بيت وفرشة ومعجون نديك) .

* ومعتصم محمود يكتب : (يا خوانا الشاي والشاي بيجاي) .

* والصادق المهدي يوجه برفع خيمة حزب الأمة قبل فض الإعتصام.

* ودم الشهيد بي كم ولا السؤال ممنوع.

* والكاردينال هوووي ارجع ورا ثورتنا دي ما بتقدر .

* وسقط ما سقطت صابنها.

* وعندك خت ما عندك شيل .

* والشير بيجاي .

* و…

* وبالمناسبة دي .

* هو الفضى الإعتصام منو ؟

* و..و..

* و(دمعة) الحزن التي تسكبها فوق ذراعي ……….(ناقصة ملح ولحمتها نية) .