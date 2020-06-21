مزارعون بالجزيرة و القضارف يحذرون من إشكالات تهدد الموسم الصيفي

الخليج 365 : كشف عدد من المزارعين بولاية القضارف عن جملة من المشاكل تهدد الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكلفة الانتاج بجانب ضعف التمويل و عدم استقرار الأسعار.

وقال المزارع الأمين عبداللطيف البدوي في تصريح لـ(الجريدة) أمس: مشاكل الزراعة وارتفاع تكلفة الانتاج دفعت عدد كبير من المزارعين لاستئجار حواشاتهم، ونوه الى أن أبرز مشاكل الزراعة تتمثل في ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف التمويل بجانب عدم استقرار سعر الصرف ، ولفت الى أن البنك الزراعي بالولاية حدد حجم التمويل بـ ٦٠٠ الف جنيه لكل الف فدان ، وذكر المزارع التمويل يقوم بدفع مبالغ كبيرة كاجراءات حتى يتحصل على التمويل وحذر البدوي من مغبة فشل الموسم الزراعى التى قال انها ستعود بكارثة لا محالة على المواطن وارجع ذلك لخلو صومعة القضارف من أي مخزون استراتيجى، وأضاف: الموسم ما مطمن وعلى الحكومة الالتفات لذلك.

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