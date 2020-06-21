سائقو الحافلات ينفذون وقفة إحتجاجية أمام محلية كرري غداً

ينفذ حوالي (1500) من سائقي الحافلات في خطوط الإسكان الثوارات ومناطق صابرين وخليفة وشارع الوادي والحارة 17 الوادي اليوم وقفة إحتجاجية أمام رئاسة محلية كرري بعد تردي أوضاعهم المعيشية وتوقفهم عن العمل بسبب استمرار الحظر الشامل لنحو ثلاثة أشهر.

وقال ممثل سائقي الحافلات بتلك المناطق يس اسكوني لـ(باج نيوز) ، إن سائقي الحافلات ضاق بهم الحال، وأن بعضهم اضطر إلى بيع أثاثات منزله لمقابلة متطلبات المعيشة نتيجة لتوقف العمل بسبب الحظر وقيود التنقل.

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وأشار إلى أن من يحاولون العمل من سائقي الحافلات يتعرضون لغرامات فورية تصل إلى (1500) جنيه خلال اليوم الواحد، وقال إن الوقفة الاحتجاجية ستراعي قواعد التباعد الإجتماعي للحيلولة دون انتشار عدوى “كورونا”.

بحسب صحيفة الجريدة، طالب اسكوني الجهات المختصة بإدخال سائقي الحافلات في برنامج الدعم النقدي المباشر، خاصة وأن اللجنة التسييرية الخاصة بهم والتي تتولى القيام بالدفاع عن حقوقهم لم يتم تكوينها بعد مما فاقم من معاناتهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)