وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بالخارج

وصلت الى مطار الخرطوم عند الساعة السادسة من صباح اليوم الاحد طائرة الخطوط الجوية السودانية”سودانير”، التي تحمل الفوج الاول من العالقين قادمة من جمهورية مصر العربية…

وكان في استقبال العالقين ممثلون للجنة العليا للطوارئ الصحية ، ونادي رجال الاعمال المنظم لعملية التفويج والعودة، وممثل للقوات المسلحة السودانية ، وممثل للشرطة ووزارة الداخلية وممثل لوزارة الصحة الاتحادية والاطباء ومدير الطيران المدني ..

واعلنت د. هبة محمد علي عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومدير وزارة الاستثمار الاتحادية عن بدأ تفويج 1500 شخص من العالقين اليوم ، بوصول طائرة سودانير لمطار الخرطوم قادمة من القاهرة ،وهي تحمل 120 شخصا، وستستمر الرحلات تباعا حتي لما بعد منتصف الليل ..

ومن جانبه قال الاستاذ زاهر صديق رئيس نادي رجال الاعمال ، الجهة المنظمة للتفويج، وعضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ان جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب الى ذويهم ، ماعدا المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا ، سيتم حجزهم بعنابر العزل . وكانت بصات من وزارة الداخلية اصطفت بالمطار لنقل الركاب الى وجهتهم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة مساهمة من الوزارة فى نقل العائدين.

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وبحسب سونا، يشار الى ان مطار الخرطوم الدولي سيستقبل اليوم الاحد 12 رحلة طيران استثنائية لعودة ١٥٠٠ من السودانيين العالقين في الخارج على متن الطيران الوطني والإقليمي..

وتشمل الرحلات خمس منها من القاهرة تحمل ٦٠٠ راكب، عبر رحلتين لكل من شركة بدر وسودانير، ورحلة واحدة لشركة تاركو، بجانب ثلاث رحلات من دبي على متنها ٤٣٠ راكبا، عبر طيران الإمارات، فلاي دبي و بدر، ورحلتان من جدة تحملان ٢٤٠ راكبا عبر شركتي تاركو وبدر. بالإضافة لرحلة واحدة من كل من الدوحة تحمل ١١٠ ركاب عبر تاركو، ومن عمان على متنها ١٢٠ راكبا .عبر شركة تاركو. وبدأ وصول الفوج الاول من العالقين عند الساعة السادسة صباح اليوم الاحد، وسيستمر الى ما بعد منتصف الليل.. وتعتبر هذه الدفعة الأولى لعودة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)