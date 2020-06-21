معبر أرقين: يوضِّح أسباب تأخير وصول العالقين عن الرابعة صباحاً

كشف نائب مدير معبر أرقين الحدودي الهادي أحمد آدم، عن وصول العالقين من جمهورية مصر العربية إلى منطقة كركر بمدينة أسوان المصرية .

Advertisements

وأوضح أن سبب تأخرهم عن الرابعة صباحاً نسبة للتوقف في المحطات والكافتريات لأخذ قسطاً من الراحة نسبة لبُعد المسافة بين البلدين، متوقعاً وصولهم عند الواحدة ظُهراً.

وبحسب صحيفة السوداني، أضاف آدم أن الرُّكاب ينقسمون إلى قسمين منهم (450) على متن البصات المصرية، و(50) على متن سياراتهم الخاصة، منوهاً إلى جاهزية المعبر لإستقبالهم وتوفير كافة إجراءات السلامة من عربات إسعاف، ووجبة مقدّمة من منظمة الهلال الأحمر، وقوة تأمينية من قوات الشُرطة بعدد (٤٠) فرداً، مؤكداً متابعتهم اللصيقة من إدارة المعبر للعالقين منذ تحركهم أمس من القاهرة وحتى وصولهم إلى الخرطوم .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)