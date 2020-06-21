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معبر أرقين: يوضِّح أسباب تأخير وصول العالقين عن الرابعة صباحاً

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 21-يونيو-2020

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معبر أرقين: يوضِّح أسباب تأخير وصول العالقين عن الرابعة صباحاً

 

كشف نائب مدير معبر أرقين الحدودي الهادي أحمد آدم، عن وصول العالقين من جمهورية مصر العربية إلى منطقة كركر بمدينة أسوان المصرية .

 

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وأوضح  أن سبب تأخرهم عن الرابعة صباحاً نسبة للتوقف في المحطات والكافتريات لأخذ قسطاً من الراحة نسبة لبُعد المسافة بين البلدين، متوقعاً وصولهم عند الواحدة ظُهراً.

 

وبحسب صحيفة السوداني، أضاف آدم أن الرُّكاب ينقسمون إلى قسمين منهم (450) على متن البصات المصرية، و(50) على متن سياراتهم الخاصة، منوهاً إلى جاهزية المعبر لإستقبالهم وتوفير كافة إجراءات السلامة من عربات إسعاف، ووجبة مقدّمة من منظمة الهلال الأحمر، وقوة تأمينية من قوات الشُرطة بعدد (٤٠) فرداً، مؤكداً متابعتهم اللصيقة من إدارة المعبر للعالقين منذ تحركهم أمس من القاهرة وحتى وصولهم إلى الخرطوم .

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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