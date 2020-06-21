التاريخ: 21-يونيو-2020
0 مشاهدة
تمكنت المباحث الفيدرالية بمحلية شرق النيل من ضبط تانكر وقود محمل بالجاز واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة عدد 3 اشخاص متورطين.
وقال العميد أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان ادارته توفرت لديها معلومات عن قيام عدد 3 أشخاص يقودون تانكر وقود بتهريب الجاز وبيعه بالسوق الأسود لتحقيق مكاسب مادية فتم نصب كمين محكم أسفر عن الايقاع بعدد 3 متهمين أثناء تفريغ حمولة التانكر بأحد المناطق المهجورة بمنطقة الكرياب بشرق النيل خلال ساعة متأخرة من الليل بشارع جانبي وسط الازقة وضبط بحوزتهم عدد 30 برميل فارغ وعدد 5 براميل معبأة وعدد 5 جركانات معبأة وعدد 16 جالون تمت تعبئتها و تم تدوين بلاغ بقسم امن المجتمع في مواجهة 3 متهمين تحت المادة 2أ من قانون الطوارئ>
وبحسب صحيفة الجريدة،أكد العميد أمين يقظة وجاهزية ادارته لرصد كافة الأساليب والحيل التي يبتكرها المجرمون للافلات من العدالة مبينا أن مثل هذة الأنشطة غير الشرعية تضر بالاقتصاد الوطني وينتج عنها ندرة في السلع الأساسية للمواطن وناشد المواطنين للتبليغ عن اي أنشطة غير مشروعة في قرب مركز شرطة او بالاتصال على رقم النجدة المجاني 999.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المباحث الفيدرالية تحبط تهريب تانكر وقود بشرق النيل وتوقف المتهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.