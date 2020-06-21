حتى لايستغل الكيزان موكب 30 يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365

مع اقتراب الثلاثين من يونيو وتصاعد الدعوات للمشاركة فى ما اسماها البعض مليونية تصحيح المسار فان اصواتا هنا وهناك تنادت لتوحيد المطالب تحقيقا للهدف المنشود وهو الحفاظ على الثورة وحراستها ، ومنعا للكيزان من استقلالها.

تسجيل صوتى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى يتحدث عن ضرورة توحيد الجهود لانجاح المليونية ، والتسجيل صادر جهة اسمت نفسها باذاعة الثورة السودانية ، وهى جهة عرفت أيام الثورة ونشطت فى اصدار البيانات والنداءات وكانت تحظى بمتابعة عالية من خلال البث التجريبى لفضائية سودان بكره ، وبعض الناس ينسب اذاعة صوت الثورة السودانية للشيوعيين لكن ليس هناك جزم بذلك ، فلا الاذاعة اعترفت بذلك ولا الشيوعيون تبنوها ، ولكن عموما كانت صوتا يحظى بمتابعة ليست قليلة ، وسوف نعرض أهم ما ورد بهذا النداء الاخير الذى يتحدث عن ضرورة توحيد مطالب موكب الثلاثين من يونيو ، وادناه ما يقوله التسجيل :

تسمية الموكب بإسم موكب البناء المؤسسى

للحرية والتغيير .

التنبيه على ان هناك كثير من الملفات والمطالب لاتكتمل الثورة بدونها ، ومنها :

ملف القصاص للشهداء.

تحقيق العدالة الانتقالية.

إعادة هكيلة القوات النظامية.

بناء السلام واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بتعيين المجلس التشريعى والمفوضيات وتعيين الولاة المدنيين .

التعجيل باجازة قانون الحكم المحلى وانتخابات المجالس المحلية وتعجيل التحضير للمؤتمر الدستورى.

اقالة مدير عام الشرطة والوزراء ضغيفى الاداء .

البيان خلص الى ان السبب الجذرى فى هذه الازمة التى حالت دون تحقيق هذه المطالب هو الخلل المنهجى فى البناء المؤسسى لقوى الحرية والتغيير وهذا ما حدا بنا الى اطلاق هذه المبادرة وهى ان يكون المطلب الاساسى لموكب الثلاثين من يونيو هو انجاز البناء المؤسسى لقوى الحرية والتغيير وذلك بانعقاد مؤتمرها التاسيسى قريبا ليكون نتاجه تحالفا سياسيا منهجيا تشاركيا شفافا ليحقق التطلعات التالية :

اولا : استنفار جهود كل الكفاءات بالداخل والخارج لصياغة برنامج موحد لتحقيق قضايا الانتقال الكبرى.

ثانيا : تطوير الية قوية وشفافة لاختيار وتقويم وتبديل شاغلى مناصب السلطة الانتقالية

ثالثا : ضبط العلاقة بين الحرية والتغيير وممثليها فى هياكل الانتقال بما يحقق الانسجام ووحدة الموقف والرؤى بين مكونات الحكم المدنى منعا لتمدد نفوذ المكون العسكرى وتمدده اثناء فترة الانتقال.

رابعا : تطوير الية حسم ديموقراطى للخلاف السياسى بين مكونات الحرية والتغيير حتى لايتمدد الخلاف الى مؤسسات الحكم.

طارحوا هذه الرؤية يقولون ان اقتصار الموكب على هذا الشعار الاساسى (البناء المؤسسى للحرية والتغيير) يفوت الفرصة على الكيزان من استغلال الموكب وحرفه عن مساره ، ولابد ان بنتبه الجميع ان رفع شعارات باسقاط الحرية والتغيير او ذهاب حكومة حمدوك هى خطة من الكيزان لاختطاف الموكب وهذا ما يجب ان يغرفه الجميع ويرفضوه ويغلقوا الباب أمامه،