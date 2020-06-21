مقتل شاب أثناء بثه لفيديو مباشر على الفيسبوك من منطقة الجرافة بالكدرو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توفي مساء السبت الشاب محمد أحمد عبدالله بالرصاص أثناء بثه لفيديو مباشر من منطقة الجرافة بالكدرو حيث كان يتحدث عن رفض أهل المنطقة لإستقبال العالقين وأيضاً كان ينتقد لجان المقاومة والحرية والتغيير. ولم يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الحادثة والتعرف أو القبض على الجناة.

وبحسب بعض الإفادات فإن القتيل محمد أحمد عبدالله خريج جامعة بحري وخرج في مظاهرات ليلية بمدينة الكدرو حي الجرافة احتجاجا على سياسات حكومة قحت يوم السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١ مساء.

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