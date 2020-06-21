مدير عام الوزارة الصحة بالجزيرة بالحجر الصحي

الخليج 365: أصدرت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم بيانا بتوقيع د. أسامه عبد الرحمن أحمد الفكي مساعد مدير عام وزارة الصحة أعلنت من خلاله أن الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام الوزارة تعرض لوعكة صحية . وقال إن دكتور ايهاب الآن بالحجر الصحي وتم أخذ عينة منه لإجراء تأكيد أو نفى اصابته بفيروس كورونا.

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