وجدي صالح: فيديو (الطرمبة والعنقريب) يعود إلى سبعة في بدايات حكومة الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف القيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح حقيقة فيديو (الطرمبة والعنقريب) الذي ظهر فيه وهو يتحدث عن عدم وجود أزمة في المحروقات رغم تطاول صفوف السيارات أمام محطات الوقود. وقال وجدي في فيديو تم بثه على صفحته الرسمية بالفيس بوك ان التسجيل يعود إلى سبعة أشهر عندما لم تكن هناك أزمة بالفعل في بدايات حكومة الثورة. وقال وجدي إن الغرض من نشر ذلك التسجيل هو محاولة إرباك الساحة السياسية والتشكيك في مصداقية المتحدثين من القيادات وإضعاف الروح المعنوية. واضاف إن قوى الظلام من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية تحاول بث مثل هذه الفيديوهات لإضعاف الروح المعنوية وشق صفوف الثوار وإظهار قوة زائفة في وجه الثورة.

الجدير بالذكر أن وسائط التواصل الاجتماعي تداولت بكثافة الأيام الماضية مقطع فيديو لوجدي صالح خلال برنامج للإعلامي المعروف الواثق جار العلم تحدث فيه عن أزمة المحروقات. وصار الفيديو محل تهكم وسخرية من منسوبي النظام السابق.

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