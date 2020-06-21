حكومة الوفاق توبخ السيسي في بيان رسمي وتضرب بتهديداته عرض الحائط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في بيان رسمي أقرب للتوبيخ أعلنت حكومة الوفاق الليبية والمعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، رفضها القاطع لتصريحات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وتهديداته بشأن التدخل العسكري في ليبيا معتبرة ذلك تدخل سافر في شؤون الدولة الداخلية.

وأعلنت حكومة الوفاق في ذات البيان استمرار قتال قواتها لميليشيات اللواء المتمرد خليفة حفتر، حتى تحرير كامل التراب الليبي من سيطرة الجنرال المدعوم من الإمارات.

الجيش الليبي التابع للوفاق أكد أن قواته “عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيا حفتر الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم”.

واعتبر تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر، يعد “تدخلاً سافراً في شؤون بلادنا وإعلان واضح للحرب علينا”. وطن سرب المادة السابقة أردوغان ينسف مخطط تمكين نجل القذافي من رئاسة ليبيا وتفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة المقالة القادمة على الهامش .. تحالف إسلامي جديد سيُغير الشرق الأوسط السعودية على الهامش .. تحالف إسلامي جديد سيُغير الشرق الأوسط

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