الخليج 365: أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مخاطبتها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بـ”أخوي إيدي” وتوسلها إليه بأن لا بنشر تغريدات عن الكويت.

جاء ذلك بعدما نشر “كوهين” تغريدة علّق فيها على خبر فرض مصر رسوم “فيزا” على الكويتيين والخليجيين الراغبين بزيارتها.وقال “كوهين” في تغريدته:” الإسرائيلي الصهيوني بخش (يدخل) مصر برجله الشمال كدة بدون أيتها فيزا ولا أحم ولا حتى دستور .. و أبقوا قوليلي امة عربية واحدة وبلاد العرب أوطاني أضحكوا على نفسيكو بشوية مزيكا .. عشان تبقوا تعرفوا النفوذ اليهودي الصهيوني عامل أيه في مصر العسكر ،، وأيه تاني ؟”.وردت فجر السعيد على تغريدة ايدي كوهين وقالت: “اخوي ايدي ممكن سؤال بس تجاوبني بصراحه … إنت ما إتابع الا أخبار الكويت ؟!!! شوفلك ديره ثانيه تسلى بأخبارها شوي وفچ عنا … ليش ماتشوف الليره اللبنانيه شلون انهارت چان زين تركز بلبنان بلدك الأم واترك عنك الكويت عطنا إستراحه منك”. المادة السابقة صحيفة كندية تكشف المستور: صحيفة كندية تكشف المستور: السعودية اشترت أعضاء بشرية “حلال” من الصين!! المقالة القادمة أردوغان ينسف مخطط تمكين نجل القذافي من رئاسة ليبيا وتفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة

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كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تتوسّل للصهيوني “إيدي كوهين” وتخاطبه بـ”أخي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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