شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن العميد الركن جمال جمعة ادم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع عن القاء القبض على منتحل صفة الدعم السريع يدعي (ف.ح.ف) وملقب ب(ودالقوني) مؤكداً ان المذكور يعتبر من اخطر المجرمين في عمليات الاحتيال والابتزاز .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الدعم السريع في تعميم صحفي ان المذكور قام بعدد من الجرائم منها : انتحال صفة ضابط بقوات الدعم السريع يعمل بمكتب قائد قوات الدعم السريع إضافة الى قيامه بالعديد من عمليات الاحتيال والابتزاز مترصداً الأثرياء والنساء ، مبيناً انه تم تدوين (16) بلاغ في مواجهته بإقسام الشرطة داخل الخرطوم منها(8) بلاغات دونتها ضده قوات الدعم السريع.

وقال جمعه ان (ف.ح.ف ) قام بتزوير عدد من المستندات منها (2) رخصة قيادة عسكرية وعدد (2) جواز بإسم الفاضل حسن الفاضل والفضل حسن الفاضل وعدد من الطبنجات وجهاز مترلا ، إضافة الى عدد من المقتنيات التي تم فيها استخدام اسم الدعم السريع شملت (2) عربة لاندكروزر و(2) عربة كوريلا وشقة ببرج الحجاز بلازا بالرياض وفيلا بمدينة الياسمين بسوبا

فيما كشف عدد من ضحايا الاحتيال والابتزاز كيفية احتيالهم وابتزازهم من قبل (ف.ح.ف) ، حيث قالت مواطنة ان المتهم احتال منها أكثر من (6) كيلو ذهب وآلاف الدولارات بعد ان ادعى لها انه شيخ دين وظل يبتزها بصورة مستمرة