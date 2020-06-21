الخليج 365 :

اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بدء العمل في المحفظة التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية على أن تعقد الجمعية العمومية للمحفظة اجتماعها الاول (الثلاثاء) المقبل لانتخاب مجلس الإدارة.

وكشف وزير رئاسة مجلس الوزراء مقرر اللجنة السفير عمر مانيس عقب اجتماع اللجنة (السبت) برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إصدار اللجنة قرارات خاصة بميناء بورتسودان تشمل تمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء كرينات جسرية حمولة سبعين طنا وكرينات مطاطية للميناء الجنوبي وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء الجنوبي و الخير وسواكن، إضافة إلى تنفيذ النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء وكلفت وزير العدل بصياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تضمن تنفيذ ذلك.

وأشار السفير مانيس الي قرار اللجنة بإجراء عمليات إصلاح إدارية وقانونية لهيئة الموانئ البحرية والعمل بنظام الورديات الثلاث وعلي مدار 24 ساعة والإسراع في تخليص وتفريغ الميناء من البضائع المكدسة في بورتسودان، وأضاف أن اللجنة قررت تكليف فريق خبراء لتقديم رؤية شاملة واستراتيجية لمستقبل ميناء بورتسودان.

وحول أزمة المواصلات قال مانيس أن اللجنة قررت البحث عن حلول عاجلة بالتعاون مع والي الخرطوم.