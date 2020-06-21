قرار بتعديل ساعات عمل محطات الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قرارا قضى بزيادة ساعات عمل محطات الوقود من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا بدلا من الساعة الواحدة ظهرا، وعزت الوزارة التعديل الى مراجعة اسباب عودة صفوف البنزين بالرغم من توفره بالمحطات، والزمت جميع الشركات بتوجيه منسوبيها في جميع المحطات للإلتزام بالزمن الجديد.

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