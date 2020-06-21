قرارات مهمة للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اليوم بقاعة الصداقة اجتماعاً بكامل عضويتها برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والرئيس المناوب للجنة.

وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء مقرر اللجنة السفير عمر مانيس في تصريحات صحفية عن بدء العمل في المحفظة التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية علي أن تعقد الجمعية العمومية للمحفظة اجتماعها الاول يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الصداقة لانتخاب مجلس الإدارة.

وقال مانيس ان الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المدرجة فى جدول اعمالها وناقش ملخص تقارير اللجان الفرعية بجانب توصيات اللجان الفرعية ومشاريع القرارات المقترحة من اللجنة المعنية بالنقل والترحيل والموانئ.

واشار الى ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجازت توصيات لجنة النقل والترحيل والموانئ بتمويل صيانة المعدات والآليات المعطلة بالميناء بجانب شراء آليات (كرينات جسرية حمولة 70 طن) بالاضافة الى شراء كرينات مطاطية للميناء الجنوبي بجانب بناء وتشييد كل الارصفة التى تم حفرها بميناء الخير وسواكن .

وقال مانيس ان اللجنة قررت تنفيذ عمل النافذة الموحدة فى المعاملات تشارك فيها جميع اجهزة الدولة المشاركة فى اعمال الميناء (مواصفات، جمارك، محاجر صحية وبيطرية وغيرها)، لافتا الانتباه الى تكليف وزير العدل بصياغة التشريعات واللوائح التي تضمن تنفيذ عمل هذه النافذة فيما يتعلق بالهيكلة والقيادة التنفيذية والمهام الخاصة بها.

واوضح ان اللجنة قررت اجراء عمليات اصلاح ادارية وقانونية لهيئة المواني البحرية بجانب الشروع فى تشغيل نظام الورديات الثلاثة بالميناء (24 ساعة ) لتفادي تكدس البضائع والكونتيرات بالاضافة الى قرار تفريغ الميناء من الحاويات المكدسة بجانب تكليف لجنة خبراء لتقديم رؤية استراتيجية مستقبلية لميناء بورتسودان.

واشادت اللجنة العيا بتقارير اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب التي قدمت تقارير وافية لضبطيات تمت لمختلف انواع السلع الضرورية بجانب الاشادة بعمل القوات النظامية فى تنفيذ موجهات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمكافحة التهريب والتضييق على مخربي الاقتصاد.