التمويل ومكافحة العدوى أهم المشاكل التي واجهت مستشفيات الخرطوم

وجهت وزارة الصحة الخرطوم بايجاد خطط واضحة لعمل المستشفيات وتفعيل دور مجالس الصحة ومكافحة العدوى والاستفادة من الخبرات فى وقت اكدت فيه ان من اهم المشاكل التى واجهت المستشفيات خلال الفترة الماضية بالولاية التمويل ونظام الاحالة في ظل تجربة الحكم الفيدر الي فضلا عن مشكلة المعامل ومكافحة العدوى.

ووجه مدير عام الوزارة د. حمدان مصطفى حمدان لدى مخاطبته الاجتماع الموسع بالعاملين بمستشفى الصداقة الصيني عقب الاجتماع بالوفد الصيني الذي قدم تنويرا عن جائحة كورونا وجه بحسب صحيفة الجريدة، بربط المستشفيات بالمراكز النموذجية والمرجعية كاشفا عن اتجاه لتوحيد خدمات المعامل وخطة لتحليل الوضع خلال فترة الجائحة وتوقف عمل المستشفيات واثاره السالبة على المواطن . ووجه د. حمدان باعداد خارطة واضحة للمستشفى الصيني والتوسع في الخدمات المقدمة معلنا التزام الوزارة بحل مشكلة التوظيف .

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ووصف مدير عام المستشفى الصيني د. حاتم البحر اللقاء بضربة البداية لعودة العمل بالمستشفى بالعيادات المحولة والعمليات مشيرا الى اكتمال الترتيبات بالتعاون مع مكافحة العدوى .

ومن جهته ابدى نائب مدير عام المستشفى الصيني د. هجو جاد السيد ارتياحه من القرار القاضي باعادة فتح المستشفيات مؤكدا استمرار الترتيبات مع الوزارة لتجهيز مركزا للعزل بغرفة عناية مكثفة تسع 10 اسرة مع العمل على رفع العدد الى 20 سريرا بدعم من الاطباء العاملين بالخارج.

الخرطوم: أخبار الخليج 365)