هكرز مصريون يخترقون مواقع إثيوبية ويوجهون رسالة .. لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء

التاريخ: 21-يونيو-2020
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اخترق قراصنة (هاكرز) مصريون مواقع إثيوبية حكومية مهمة، وتركوا رسالة عن نهر النيل، الذي بات سبب خلافات بين مصر وإثيوبيا.
وترك القراصنة رسالة نصها: “لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء”.
كذلك ترك القراصنة رسالة على المواقع المخترقة بحسب صحيفة السوداني، وهي عبارة منقوشة على جدران معبد حورس، إله الشمس عند قدماء المصريين، نصها: “إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه”.
وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة القراصنة، التي أطلقت على نفسها اسم “Cyber Horus Group”، تمكنت من اختراق مواقع إثيوبية مهمة منها: مكتب التطور التعليمي في إثيوبيا، ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز الاحصائيات الإثيوبية، ومجلس الأمم الإثيوبية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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