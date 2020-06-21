مؤتمر البجا يطالب بتمديد الفترة الانتقالية (٤) سنوات من تاريخ توقيع اتفاق السلام

طالب اسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا المعارض عن ان القضايا القومية العالقة تحتاج لقرار سياسي بتعديل الوثيقة الدستورية.

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وكتب أسامة المشارك في مفاوضات جوبا بصفحته بالفيسبوك بحسب صحيفة الوطن، ان وثيقة السلام يجب ان يتم تعديلها في الفترة الانتقالية لتكون 4 سنوات تبدأ من التوقيع.

مشيرا إلى تعديل المادة 20 باستثناء قادة أطراف التفاوض من حظر الترشيح للانتخابات.

وأشار سعيد إلى ان مليونية 30 يونيو اذا تمت ستكون بسبب خيبة أمل الشعب في حكومة الثورة.

ووصف تصريحات الحزب الشيوعي حول عملية السلام بجوبا بأنها “سالبة” وخصمت من رصيده في الهامش.

وقال سعيد المشارك في مفاوضات جوبا ان اتفاق مسار الشرق حقق مكاسب كبيرة لأبناء الاقليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)