أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاحد 21 يونيو 2020م

صحيفة أخبار اليوم:

البصات المقلة للعالقين في مصر تنطلق صوب السودان

طارق الشيخ لأخبار اليوم : سد النهضة مصالح مشتركة أم خلاف وتدمير

وزير الصحة يستقبل مساعدات قطرية لمجابهة كورونا بتكلفة 2 مليون ريال قطري

نائب رئيس مجلس السيادة يعود إلي البلاد بعد زيارته لاثيوبيا

صحيفة الوطن:

الخارجية:نرفض أي تحرك إثيوبي لملء السد قبل الاتفاق

تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية (٣٠) يونيو

الوساطة الجنوبية تكشف أسباب تأجيل التوقيع على اتفاق السلام

تسليم المعاشيين بطاقات صراف آلي اليوم

تساؤلات عن اختفاء أسلحة وذخائر من مخزن يتبع لشرطة كسلا

أسامة سعيد يطالب بمتديد الانتقالية ٤ سنوات عقب توقيع اتفاق السلام

صحيفة السوداني:

بعد صعوبات واجهتهم في الخزينة تحويل المعاشيين إلى الصرَّاف الآلي

الخارجية تطلب من بعض الدول استقبال الطيران السوداني لإجلاء العالقين

نادي رجال الأعمال يعيد 1040 مواطن سوداني من القاهرة في المرحلة الاولي

السودان : نرفض اي اجراء أحادي بشأن سد النهصة” دون اتفاق يؤكد سلامة تشغيل” سد النهضة

صيادلة السودان: نعلن الدخول في إضراب جزئي اليوم الأحد

صحيفة الجريدة:

تجمع المهنيين يؤكد مشاركته في مليونية 30 يونيو

قوى الاجماع الوطني تدافع عن خروج الجماهير في مواكب 30 يونيو

(التجمع الاتحادي) يُعلن تأييد مليونية 30 يونيو و(الشعبي) يدرس الموقف

الحزب الاتحادي الشرعية الثورية يدعو للمشاركة في مليونية الثلاثاء

التمويل ومكافحة العدوى أهم المشاكل التي واجهت مستشفيات الخرطوم

اضراب جزئي لأصحاب الصيدليات بالخرطوم اليوم

المباحث الفيدرالية تحبط تهريب تانكر وقود بشرق النيل وتوقف المتهمين

اعادة تشغيل مراكز الاسنان في الخرطوم بالتدريج

مزارعون بالجزيرة والقضارف يحذرون من اشكالات تهدد الموسم الصيفي

بدء العمل في المحفظة التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية

الخارجية: الخلاف حول سد النهضة لازال قائماً والحوار أفضل وسيلة

سائقو الحافلات ينفذون وقفة إحتجاجية أمام محلية كرري غداً

متطوعون: ادارة (الكول سنتر) لم تسلم مذكرتنا لوزارة الصحة

(صيحة): ارتفاع حالات اغتصاب النازحات شمال دارفور

صحيفة التيار:

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التشريح أثبت مقتل ضحايا معسكر العيلفون بالرصاص

هيئة الطرق والجسور : تتفقد معدلات الصيانة والسلامة المرورية بقطاع نهر النيل

بسبب قضية مدنية عبر (التيار) رساله عاجله الى ولى العهد السعودي

انضمام تحالف حركات الكفاح المسلح إلى حركة العدل والمساواة السودانية

صحيفة السوداني الدولية:

رفع منع التجول بالكامل في السعودية واستمرار تعليق العمرة والرحلات الدولية

توصيات بهيكلة جهاز الشرطة وإلغاء منصب المدير العام الدفع بتقرير لإنشاء جهاز أمن داخلي

تمديد عمل محطات الوقود من السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا

السودان يرفض أي تحرك أحادي يلحق به الضرر في سد النهضة

صحيفة آخر لحظة:

سبع مدن سودانية تشهد غدا حدثا سماويا نادرا

مصرع شخص وإصابة آخر بسبب انهيار محل تجاري بالقضارف

تمديد حظر التجوال وفتح الأسواق جزئيا بجنوب دارفور

اعادة تشغيل عيادات ومراكز الاسنان بولاية الخرطوم

صحيفة القوات المسلحة:

بعد عودته للبلاد …حميدتي يعلن اتفاقه مع آبي أحمد حول عدد من الملفات

اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تصدر عددا من القرارات

تسجيل (100) إصابة جديدة وشفاء (118) حالة ووفاة (7) بكورونا

الدعم السريع تلقي القبض على أخطر مجرم في عمليات الاحتيال

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي والحرية والتغيير يتوافقان على معالجة القضايا المختلف عليها

سبع مدن سودانية تشهد كسوف حلقي للشمس

مصر تطالب مجلس الأمن بالتدخل فى أزمة سد النهضة

انخفاض عدد إصابات كورونا وزيادة حالات التعافي