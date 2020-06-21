عاجل.. السودان يسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات

الأحد 21 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 8 وفيات، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 8580 إصابة و 521 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في 13 مارس/ آذار الماضي.



وقالت في بيان، إن 3325 شخصا تماثلوا للشفاء من كورونا بعد تعافي 121 حالة جديدة.

وأفادت أن العاصمة الخرطوم سجلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و 15 في نهر النيل، و7 في الجزيرة، و6 في سنار، و3 في النيل الأبيض، وحالتين في النيل الأزرق، و 5 في الشمالية، و 7 في القضارف، و 9 في شمال كردفان، وحالتين في غرب كردفان، وحالة في جنوب كردفان.