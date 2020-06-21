عاجل.. السودان يسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات

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الأحد 21 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 8 وفيات، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 8580 إصابة و 521 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في 13 مارس/ آذار الماضي.
وقالت في بيان، إن 3325 شخصا تماثلوا للشفاء من كورونا بعد تعافي 121 حالة جديدة.
وأفادت أن العاصمة الخرطوم سجلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و 15 في نهر النيل، و7 في الجزيرة، و6 في سنار، و3 في النيل الأبيض، وحالتين في النيل الأزرق، و 5 في الشمالية، و 7 في القضارف، و 9 في شمال كردفان، وحالتين في غرب كردفان، وحالة في جنوب كردفان.
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