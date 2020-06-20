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السبت 20 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشفت الشرطة السودانية عن صورة تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، راج عنها أن شرطة المرور تنتهك كرامة رجل شايب في مقام آبائهم تكالبوا عليه لكما وجرا من لبسه حتى سقط أرضا.
فيما الشاب الذي يرتدي تيشيرت أخضر، أبلغهم بالتقاط صورة للمشهد، مما دفعهم للقبض عليه وحبسه 8 ساعات في القسم الأوسط إلى أن خرج بالضمانة.
وأوضحت الشرطة على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت ، أن حقيقة الصورة كانت محاولة فض مشاجرة بين الرجل والشاب بالزي الأخضر ومقاومة الأطراف لمواصلة المشاجرة، تدخل رجال شرطة المرور لفض الاشتباك.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الشرطة تكشف حقيقة لغز صورة تداولها رواد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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