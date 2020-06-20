عاجل.. الشرطة تكشف حقيقة لغز صورة تداولها رواد مواقع التواصل

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت الشرطة السودانية عن صورة تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، راج عنها أن شرطة المرور تنتهك كرامة رجل شايب في مقام آبائهم تكالبوا عليه لكما وجرا من لبسه حتى سقط أرضا.



فيما الشاب الذي يرتدي تيشيرت أخضر، أبلغهم بالتقاط صورة للمشهد، مما دفعهم للقبض عليه وحبسه 8 ساعات في القسم الأوسط إلى أن خرج بالضمانة.

وأوضحت الشرطة على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت ، أن حقيقة الصورة كانت محاولة فض مشاجرة بين الرجل والشاب بالزي الأخضر ومقاومة الأطراف لمواصلة المشاجرة، تدخل رجال شرطة المرور لفض الاشتباك.