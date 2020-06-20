عاجل..تحركات ملموسة للقضاء على العنف الجنسيّ في حالات النزاع

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

جدد السودان في مناسبة احتفال العالم باليوم الدوليّ للقضاء على العنف الجنسيّ في حالات النزاع، إهتمامه بمكافحة العنف ضد المرأة والسعي الحثيث لتحسين أوضاع النساء في السودان وحمايتهن وصون كرامتهن



.

فقد تطابقت مواقف السودان وصندوق الأمم المتّحدة للسكان على اهمية ايلاء حماية طليعة أولوياتهما في قطر تشهد 40% من ولاياته الثمانية عشر اوضاعا فيها نزاع مما ينعكس على اوضاع لنساء والاطفال خاصة وهي الفئات الضعيفة في المجتمع.

في هذا الاطار أكدت الاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ان وزارتها وضعت حماية المرأة في طليعة أولوياتها اضافة الى وضع المراة عموما في بقية الولايات مما يتطلب عملا متناسقا للتصدي لهذا الوضع و اعادة حقوق المراة التي غمطت لتتناسب ودورها في انجاح ثورة ديسمبر المجيدة في السودان

فقد أكدت الاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في منبر وكالة السودان للانباء والذي خاطبته الى جانب ممثّل صندوق الأمم المتّحدة للسكان، السيد ماسيمو فرانشسكو ديانا اكتمال اجازة وثيقة اجراءات التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان وان وزارتها اطلقت خدمة الخط الساخن لتلقي بلاغات العنف المنزلي بالتنسيق مع وحدة حماية الاسرة والطفل بجهاز الشرطة والنيابة المتخصصة

وجددت الوزيرة في خطابها توفير خدمة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للنساء وفقاً للمعايير العالمية ومواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة في السودان الذي اعد خطته الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 الخاص بالمرأة والامن والسلام والذي أُجازه مجلس الوزراء الانتقالي في مارس الماضي ابان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

.

ويحث القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن الذي اعتمده مجلس كلا من الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج

.

ويشير الخبراء الى ان تبني القرار الذي اشارت اليه الوزيرة الاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع

.

Advertisements

وتاتي اهمية القرار في انه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النراعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حيث دعا إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفي المفاوضات

.

كما دعا القرار من بين اشياء اخرى حماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز وتجنب العفوعن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة

.

وقالت الوزيرة إن السودان وقّع مع الامم المتحدة في إطار التعاون المشترك بهدف القضاء علي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان ودعم السياسات الوطنية وتقوية الاجهزة الصحية والعدلية والامنية مما يعد خطوة بالغة الاهمية لنساء مناطق النزاع في السودان.

وكشفت لينا الشيخ عن مشروع قانون لتجريم العنف المبني علي النوع الاجتماعي واعداده في مواد تدريسية في مناهج الكلية الحربية والشرطة والكليات الطبية والصحية والقانون بالاضافة الي دورات تدريبية للقوات النظامية المختلفة وذلك للحماية من انواع العنف في مناطق النزاعات بالتنسيق مع اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني

لذلك كانت اشادة منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون التنمويّة والإنسانيّة في السودان، قوي يوب سون، بحكومة السودان وشعبه على اعتماد خطةِ عملٍ وطنيّةٍ لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) والخاص بالمرأة والأمن والسلام.

فقد ذكرت سون، في بيانٍ للأمم المتّحدة في السودان، أنّ ”اعتماد خطة العمل الوطنيّة يُعدُّ إنجازًا مهمًا في عملية الانتقال السياسيّ الجارية؛ حيث أنّها تفي بأحد الالتزامات الرئيسيّة في الإعلان الدستوري، لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325)، وقرارات الاتّحاد الإفريقيّ ذات الصلة، بشأن مشاركة النساء على جميع المستويات في عملية السلام“.

ومن جانبها، أشادت ممثّلة هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في السودان، أجاراتو فاتو ندياي، باعتماد حكومة السودان لخطة العمل الوطنيّة، موضّحةً أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قامت من خلال التزامها وتفانيها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوضع هذا الإنجاز في مقدّمة الإنجازات الأخرى التي حقّقتها خلال فترةٍ قصيرةٍ من تأسيسها للإدارة الجديدة.

والتزمت فاتو ندياي، بما يتماشى مع تفويض هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم الحكومة السودانيّة في تنفيذ خطة تشغيليّة تُركّز على مؤشراتٍ قابلةٍ للقياس، لعرض أثر تنفيذ خطة عمل قرار مجلس الأمن (1325) في تحقيق السلام في السودان