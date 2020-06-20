الشرطة تكشف حقيقة صورة تداولها رواد مواقع التواصل

كشفت الشرطة السودانية عن صورة تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، راج عنها أن شرطة المرور تنتهك كرامة رجل شايب في مقام آبائهم تكالبوا عليه لكما وجرا من لبسه حتى سقط أرضا.

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فيما الشاب الذي يرتدي تيشيرت أخضر، أبلغهم بالتقاط صورة للمشهد، مما دفعهم للقبض عليه وحبسه 8 ساعات في القسم الاوسط إلى أن خرج بالضمانة.

وأوضحت الشرطة على صفحتها الرسمية، بحسب صحيفة السوداني أن المشهد كان محاولة فض مشاجرة بين الرجل والشاب بالزي الأخضر ومقاومة الأطراف لمواصلة المشاجرة، تدخل رجال شرطة المرور لفض الاشتباك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )