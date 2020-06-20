تعرف على أبرز قرارات اللجنة الاقتصادية حول “الميناء” وأزمة “المواصلات”

التاريخ: 20-يونيو-2020
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أصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية قراراً بتمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء كرينات جسرية حمولة سبعين طنا وكرينات مطاطية لميناء بورتسودان الجنوبي وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء الجنوبي و الخير وسواكن.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب أول رئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” إن اللجنة قررت تنفيذ النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء وكلفت وزير العدل بصياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تضمن تنفيذ ذلك.
وكشف مانيس بحسب صحيفة السوداني عن بدء العمل في المحفظة التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية، علي أن تعقد الجمعية العمومية للمحفظة اجتماعها الاول ” الثلاثاء” المقبل بقاعة الصداقة لانتخاب مجلس الإدارة.
وقال أن اللجنة قررت البحث عن حلول عاجلة بالتعاون مع والي الخرطوم والجهات ذات الصلة لانسياب حركة المرور وتنقل المواطنين حال رفع الحظر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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