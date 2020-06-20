ميزان القوي بين أثيوبيا و مصر

في خضم التداعيات الساخنة التي تفجرت مؤخرا إزاء أزمة سد النهضة بعد تعثر جولات المفاوضات في التوصل الي إتفاق نهائي بين الدول الثلاث ، ومع علو النبرات الحادة بين مصر وأثيوبيا بعد تمسك الأخيرة بالمضي في ملء بحيرة السد الشهر القادم مما اعتبرته مصر تصرفا أحاديا بهدف فرض الأمر الواقع : تناقلت عدة مراكز بحث ومؤسسات دراسات إستراتيجية المقارنات العسكرية والقدرات بين مصر وأثيوبيا.

ونشرت مؤسسة ( غلوبال فاير باور ) المختصة بالشئون العسكرية ونقل عنها موقع CNN العربي – أحدث إحصائية مقارنة للعام 2019م بين مصر وأثيوبيا والتي جاءت علي النحو التالي :

التصنيف العالمي

يحتل الجيش المصري المرتبة الـ12 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2019، في تقدم كبير وواضح على نظيره الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 47 عالمياً من بين 137 دولة، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية 99.413 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 108 مليون نسمة في إثيوبيا، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش المصري إلى 920 ألف جندي بينهم 440 ألف جندي فاعل و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش الإثيوبي 140 ألف جندي.

القوة الجوية

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يمتلك الجيش المصري 1092 طائرة حربية متنوعة، بينها 211 مقاتلة، و341 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 388 طائرة تدريب، و293 مروحية عسكرية منها 46 مروحية هجومية في تفوق واضح وكبير على الجيش الإثيوبي الذي يمتلك 82 طائرة حربية فقط، منها 26 مقاتلة و16 طائرة هجومية بالإضافة الى 9 طائرات شحن عسكري و33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط.

سلاح الدبابات

لدى الجيش المصري أكثر من 2160 دبابة و5735 مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2189 مدفع ميداني، إضافة إلى 1100 راجمة صواريخ في تفوق كبير أيضاً على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك 800 دبابة ونفس العدد من المدرعات بالإضافة 85 مدفع ذاتي الحركة فقط.

القوة البحرية

في هذا الجانب أيضاً، يبدو التفوق واضحا لصالح مصر التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 320 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات و 7 طرادات، و4 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و 9 فرقاطات.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.

ونوه موقع CNN إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح مصر التي تمتلك العديد من المقاتلات المتطورة والدبابات الحديثة.

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

صحيفة ( السوداني)