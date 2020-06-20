صيادلة السودان: نعلن الدخول في إضراب جزئي ليوم غدٍ الأحد

أعلن عُضو لجنة صيادلة السودان المركزية د. أنس صديق عن دخول الكيانات الصيدلانية الست في إضراب يوم غدٍ الأحد

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وكشف صديق السبت وفق صحيفة السوداني أن الكيانات هي لجنة صيادلة السودان المركزية ، تجمُع الصيادلة المهنيين، التجمُع الصيدلي، اللجنة التسييرية لمُستوردي الأدوية، اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات، اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية، أن الإضراب ليوم واحد فقط منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً بكل الصيدليات بولاية الخرطوم عدا صيدليات الطوارئ حتى لا يصبح خصماً على المرضى و المواطنين ،

وناشد الجهات المختصة بالاستجابة لمطالب المُذَكِّرة المسلَّمة إلى رئيس الوزراء منذ الرابع من يونيو الجاري ، مشيراً إلى عدم الرد عليها حتى الآن .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)