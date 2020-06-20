مقتل صاحب “نادي مشاهدة” وإصابة شقيقه بجراح خطيرة بالخرطوم

لقى صاحب نادي” مشاهدة وشيشة” بمنطقة أم عشر جنوبي الخرطوم، اليوم السبت، مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة عدة طعنات نافذة، من قبل مجهولين أودت بحياته في الحال، كما تلقى شقيقه الذي حاول التدخل طعنات هو الآخر أدت إلى إصابته بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

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وبحسب صحيفة ( السوداني) فأن تفاصيل الحادثة تعود إلى تعرّض مجهولون لبائعة شاي داخل نادي مشاهدة وشيشة، مما دعا صاحب النادي وشقيقه للتدخل دفاعاً عنها، فتلقيا طعنات بسلاح أبيض من قبل مجهولين، فارق صاحب المحل على إثرها الحياة، وأصيب شقيقه بجراح خطيرة تم اسعافه إلى المستشفى، فيما فرّ الجناة عقب ارتكاب الجريمةو تكثف قوة من الشرطة البحث عنهم، بعد فتح بلاغ جنائي بالحادثة المؤسفة التي هزت أهالي المنطقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)