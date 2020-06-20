ندرة في الوقود المدعوم بمحطات الخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة ميدانية ل(السوداني) عن شح كبير في الوقود التجاري واختفاء الوقود المدعوم عن محطات الوقود.

من جهته نفى رئيس لجنة توزيع الوقود بالطاقة أيمن أبو الجوخ ل( السوداني ) رفع الدعم عن الوقود، وقال ان الوقود لايزال مدعوما،

وفي سياق متصل افادت وكيل محطة أويل ليبيا بالخرطوم جنوب فتحية محمد ( السوداني ) بوجود شح في الوقود نتيجة لتوجهيات الحكومة بتوفير الوقود للموسم الزراعي وانجاح الموسم ٫ لافتة لخلو غالب المحطات من الوقود منذ نحو اسبوع

وامن صاحب محطة وقود بام درمان على شح الوقود المدعوم وقال ان المحطة( قاطعة) منذ مطلع الاسبوع الماضي.

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