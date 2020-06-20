كيف تورط "أردوغان" في محاولة اغتيال حمدوك؟

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشارت عدد من التقارير إلى تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بسبب دعمه وإيواءه للإخوان الذين تشير أصابع الاتهام إليهم في الحادث.



وفي 20 مايو الماضي، نجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

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و اتهم الكاتب والباحث السياسي السودانى الجميل الفاضل، الجماعات الإسلامية في السودان بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اليوم الاثنين ، مشيرًا إلى أن محاولة الاغتيال تأتى بهدف قطع الطريق أمام إدماج السودان في المجتمع الدولى واستعادة السودان لوجوده على الخريطة الدولية.

وقال الباحث السياسي السودانى في مداخلة لشبكة "سكاى نيوز"، إن استعادة السودان لدوره وسط المجتمع الدولى لا يوافق هوى ومزاج جماعة الإخوان في السودان، وهى تسعى بهذه الوسيلة أن تعطى رسالة بأن السودان غير آمن وغير مستقر وأن رئيس وزرائه يمكن أن يكون هدفا.

و يقوم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باحتواء الإخوان الهاربين من السودان، عقب اسقاط حكم البشير، لضرب الحكومة الانتقالية بقيادة الدكتور عبدلله حمدوك. وذكرت تقارير، أن الأخوان يمارسون نشاطًا سياسيا لضرب الحكومة الانتقالية عن طريق محتوى إعلامي، أسندت مهامه إلى وزير الإعلام ياسر يوسف، ببث الأكاذيب الشائعات عن القيادة الانتقالية، وتنشر الأكاذيب عن طريق قنوات مملوكة للإرهابي عبدالحي يوسف، ومن أبرزها سحر البيان.