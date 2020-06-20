دليل جديد على دعم أردوغان لمعارضة السودان.. معاملة خاصة للإخوان بأنقرة

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

في دليل جديد على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة السودان، كشفت تقارير عن المعاملة الخاصة التي يتعامل بها إخوان السودان في أنقرة، ما يؤكد أن الرئيس التركي يحافظ عليهم حتى يكونوا بمثابة العجاز الذي يستند عليه لزعزعة استقرار البلاد.



و أفادت وسائل إعلام سودانية أن تركيا منحت قيادات إسلامية موالية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إقامات طويلة الأجل.

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ونقل موقع "تاسيتي نيوز" عما وصفه بمصادر موثوقة قولها، إن أنقرة سوت أوضاع عدد من قيادات النظام المعزول ورموز إسلاميين مقيمين على أراضيها، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف شخصيا على هذه الترتيبات ووجه بمنحهم إقامات طويلة الأجل.

وشملت الأسماء، بحسب المصادر، غازي صلاح الدين، معتز موسى، محمد عطا، فيصل إبراهيم.

يذكر أن العديد من قيادات البشير غادروا البلاد بعد نجاح ثورة ديسمبر التي أسقطت وعزلت نظام حكمه الذي امتد لـ30 عاماً، فيما فر البعض عبر الحدود، واعتقل البعض الآخر على خلفية بلاغات وتورط في التخطيط لمحاولات انقلابية.