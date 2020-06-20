خاص| قيادي بـ"الحرية والتغيير": أردوغان وقف ضد الثورة.. وهذا هدفه

السبت 20 يونيو 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال قيادي بارز بقوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة في السودان، إن الموقف التركي من التغيير الذي حدث السودان بثورة ديسمبر كان سلبيا، وظلت في خانة المساندة للرئيس المعزول، عمر البشير، حتى سقوطه في 11 من أبريل 2019.



وأضاف القيادي الذي فضل حجب اسمه، طيلة ايام الحراك الشعبي التزمت تركيا الصمت ولم تدين الإنتهاكات الجسيمة التي كان يرتكبها نظام الأخوان المسلمين ضد المتظاهرين السلميين العزل، في وقت كانت كل دول الاقليم والعالم تتابع بقلق كبير مايجري في السودان وتدين احداث القتل والتعذيب والاعتقالات التي كان يتعرض لها الشعب السوداني.

وأوضح المصدر أن هذا الموقف خلق قطيعة بين قوى المعارضة السودانية وانقرة، التي ظلت داعمة للنظام المعزول حتى أخر أيامه.

وأشار إلى أن الموقف التركي لم يكن غريبا إذ تربطه بنظام الرئيس المعزول العلاقات التي تحكم التنسيق بين الأخوان المسلمين داخل التنظيم الدولي، بجانب انه كان يستغل النظام ليتمدد في المنطقة تدفعه أوهام إعادة الخلافة العثمانية.

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وأكد المصدر أن المعارضة السودانية قبل سقوط الرئيس المعزول، عمر البشير، كانت تعارض بقوة أي علاقات مع تركيا في ظل انحيازها السافر لتنظيم الأخوان المسلمين، بحكم الإنتماء الفكري والايدلوجي الأسلاموي، وعلى هذا الأساس تشكل رفض القوى السياسية السودانية لأي وجود تركي في السودان.

ويشير القيادي إلى موقف قوى المعارضة القوي لمنح البشير ميناء سواكن لاردوغان حتى دون مقابل، وهي من السياسات الرعناء التي اقدم عليها النظام المعزول ببيع اراضي لدولة أجنبية مما يعد انتهاكا صريحا للسيادة السودانية الوطنية.

ويقول القيادي الذي فضل حجب أسمه، الخطأ الاكبر الذي ارتبكه النظام المعزول، وكان يمكن أن يدخل المنطقة في توترات أمنية هو مساعدة أردوغان على التغلغل في منطقة البحر الأحمر، والقارة الافريقية، وهو الرفض الذي عبرت عنه كل دول الساحل على البحر الأحمر لأنه يهدد الأمن والسلم العربي.

وأكد أن الموقف الرسمي لحكومة السودان معارضتها للتدخل العسكري التركي في ليبيا، إلى جانب حكومة السراج المحسوبة على الأخوان المسلمين، في مواجهة الأطراف الليبية الأخرى، التدخل الذي وجد رفضا من كل دول الجوار الليبي (مصر والسودان وتشاد وتونس).

وأضاف: كان بالأحرى أن تلعب تركيا دورا ايجابيا والمساهمة مع المجتمع الدولي ودول الاقليم في حل النزاع بين الاطراف في ليبيا سلميا من خلال التفاوض والحوار، لكن لاردوغان يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم، مستعينا بحلفائه من الجماعات الاسلامية، وهو ذات تدخله في سوريا الذي زاد من سوء الأوضاع في المنطقة المضطربة.

وأشار إلى أن السلطة الانتقالية في السودان حريصة على التعاون مع دول الجوار لمواجهة أي تهديدات للاقليم تؤدي إلى حرب في المنطقة.